Реклама в "Корстоне" вновь стала причиной судебного разбирательства. Заведение накажут за рекламу кофе.

Как сообщают в УФАС РТ, в поле зрения ведомства попало изображение чашек, "в пене которых усматривались образы, чья публичная демонстрация нарушает общепринятые нормы". Реклама некоторое время висела в лифтах "Корстона", ее быстро убрали. В самой рекламе было указано, что на кофе можно "подписаться" и получать чашку в день за 33 рубля.

В Татарстанском УФАС России рекламу признали ненадлежащей и нарушающей требования частей 6, 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе": помимо использования непристойных образов в рекламе отсутствовала и часть существенной информации. Так, чтобы купить чашку кофе именно за 33 рубля, необходимо было приобрести месячный абонемент стоимостью в 999 рублей.

Для оценки пристойности рекламы были привлечены участники Экспертного совета при Татарстанском УФАС России, отметившие, что использование в рекламе непристойных образов неоднозначно и рекламодатель специально выстроил изображения так, чтобы привлечь внимание своего потенциального потребителя.

"Корстон" пытался обжаловать решение ФАС, однако суды первой и второй инстанции оставили его в силе.