Казанский активист стал фигурантом уголовного дела за ложный донос. Сам мужчина сбежал из России

Казанский активист Александр Давыдов, заявивший о покушении на него, стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос. Как сообщили в пресс-службе МВД РТ, В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлены факты, опровергающие показания потерпевшего.

По данным ведомства, 1 февраля 2020 года в 02.42 в дежурную часть ОП "Гвардейский" позвонил мужчина 1981 года рождения. Он заявил, что около 02.20 был избит двумя неизвестными во дворе своего дома на улице Космонавтов. Нападение он связал со своей политической протестной деятельностью.

В ходе проверки правоохранители изучили записи с 12 камер видеонаблюдения. По записям можно было проследить весь путь заявителя от машины до подъезда. Все это время к мужчине никто не приближался. Ранее Давыдов заявлял, что на него напали трое прямо около автомобиля.

Также мужчина жаловался на сильные боли и демонстрировал синяки. Однако на лице гражданина не было следов побоев,а синяки и ушибы на теле были им получены, согласно заключению судмедэксперта, не менее, чем за шесть часов до обращения в полицию. Допрошенные друзья и родственники потерпевшего также не подтвердили его показания о совершенном нападении, болевых ощущениях и плохом самочувствии.

Уголовное дело, возбужденное по заявлению Давыдова, прекращено, возбуждено новое - по статье "Заведомо ложный донос", сообщили в МВД. Сейчас фигурант находится за пределами страны, его разыскивают.