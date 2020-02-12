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Фото скриншот с видеозаписи

Казанский активист стал фигурантом уголовного дела за ложный донос. Сам мужчина сбежал из России

Cегодня, 17:17 209 7 Автор: prokazan.ru
Полицейские уверены, что Давыдова никто не избивал

Казанский активист Александр Давыдов, заявивший о покушении на него, стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос. Как сообщили в пресс-службе МВД РТ, В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлены факты, опровергающие показания потерпевшего.

По данным ведомства, 1 февраля 2020 года в 02.42 в дежурную часть ОП "Гвардейский" позвонил мужчина 1981 года рождения. Он заявил, что около 02.20 был избит двумя неизвестными во дворе своего дома на улице Космонавтов. Нападение он связал со своей политической протестной деятельностью. 

В ходе проверки правоохранители изучили записи с 12 камер видеонаблюдения. По записям можно было проследить весь путь заявителя от машины до подъезда. Все это время к мужчине никто не приближался. Ранее Давыдов заявлял, что на него напали трое прямо около автомобиля.

Также мужчина жаловался на сильные боли и демонстрировал синяки. Однако на лице гражданина не было следов побоев,а синяки и ушибы на теле были им получены, согласно заключению судмедэксперта, не менее, чем за шесть часов до обращения в полицию. Допрошенные друзья и родственники потерпевшего также не подтвердили его показания о совершенном нападении, болевых ощущениях и плохом самочувствии.

Уголовное дело, возбужденное по заявлению Давыдова, прекращено, возбуждено новое - по статье "Заведомо ложный донос", сообщили в МВД. Сейчас фигурант находится за пределами страны, его разыскивают.

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комментарии

Ага
1
12 февраля 2020
17:38
А куда сбежал? Раз известно, что за пределами России, то должно же быть известно куда. Может я тоже хочу принять участие в розысках. Я этот, как его, волантер.
Горожанин
1
12 февраля 2020
17:42
Мамкин борцун с режимом облажался, теперь его кровавая гэбня в казематах сгноит
Ага
1
12 февраля 2020
17:50
А почему он сбежал? Ему кто-то слил инфу? Среди нас есть крыса.
Горожанин
0
12 февраля 2020
17:53
Димас любитель сыра , который в мышеловке. Значит это он грызун.
В ответ на комментарий пользователя
А почему он сбежал? Ему кто-то слил инфу? Среди нас есть крыса.
Развернуть
Горожанин
0
12 февраля 2020
18:04
На Немцова похож.
Ага
0
12 февраля 2020
18:05
То есть человек, который заранее подготовился к выезду из страны, нашел себе место жительства, место работы, стал махать какими-то транспарантами, активизмом заниматься. Зачем? Или он должен проявиться, где-то в соцсетях.
Ага
0
12 февраля 2020
18:11
Мочи навальнят!!! Наглядный пример что все они трусы, лжецы и терпилы.

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