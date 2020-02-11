В Казани на двух улицах на два месяца ограничат движение транспорта

В течение двух месяцев в Казани будет ограничено движение на участках Безымянного переулка и улице 2-я Тихорецкая. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме столицы Татарстана, сообщают в пресс-службе ведомства.

Движение будет закрываться поэтапно: с 12 февраля по 10 марта - по Безымянному переулку напротив здания №39 по улице 2-я Тихорецкая.

С 25 февраля по 10 марта - на участке Безымянного переулка в районе зданий №1 по Безымянному переулку и №41 по улице 2-я Тихорецкая.

С 10 марта по 12 апреля - по улице 2-я Тихорецкая в районе здания №10.

Закрытие движения на участках связано с прокладкой газопровода к дому №6а по Тихорецкой.