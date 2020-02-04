Казанский подросток заработал 150 000, играя в телефон: стоит ли своему ребенку запрещать игры?

После признания в 2016 году киберспорта официальным видом спорта в РФ многие юные россияне начали стремиться попасть в ряды киберспортсменов, превратить хобби в профессиональное занятие и средство добывания денег.

В декабре прошлого года четырнадцатилетний казанец Адель Баширов занял второе место на соревнованиях по мобильной игре Clash Royale на гранд-финале Кубка России по киберспорту и получил в награду 150 тысяч рублей.

Призовой фонд мирового турнира по Clash Royale (игра для мобильных устройств в жанре RTS - стратегия в реальном времени) в 2019 году составил $400 000.

На что юный киберспортсмен потратит свой выигрыш, как не потерять зрение, играя в игры, что делать, если у ребенка зависимость от игр, куда обратиться, чтобы попасть в киберспорт - в материале ProKazan.ru.

Фото из личного архива Аделя

Адель - обычный казанский подросток. Ему 15 лет, в школе звезд с неба не хватает, любит гулять с друзьями и играть в мобильные игры. Мечтает о покупке компьютера, а в будущем хочет стать профессиональным киберспортсменом.

Адель, с какого возраста ты играешь в игры? Какая игра стала твоей первой?

Играю примерно с 12 лет. Первой игрой стала Clash Royale. Мне одноклассник ее показал. Зацепила механика игры. В нее сложно играть.

Как ты попал на такой крупный турнир?

Clash Royale мне очень понравилась, и я начал тренироваться. Смотрел за другими профессиональными игроками, старался повторять. Я смотрел только англоязычных геймеров, но кумиров у меня нет.

Вконтакте узнал про турнир по Clash Royale. С сентября начал отыгрывать отборочные этапы. Потом вышел в финал. Это был мой первый масштабный турнир.

Сколько ты выиграл? На что потратишь?

Я выиграл 150 000 рублей. Выигрыш еще не прислали. Должны прислать в ближайшее время. Хотел бы на эти деньги компьютер собрать и перейти в компьютерные игры. В CS:GO, например. Дома раньше был компьютер, но сломался, пришлось играть в мобильные игры.

Сколько времени в день ты играешь? Сказывается ли это на твоем здоровье?

Я играю по 3-4 часа в день. Но бывают и такие дни, когда не играю совсем, не хочется. Зрение уже ухудшилось.

Зрение "падает" из-за увлечения видеоиграми и из-за наследственной предрасположенности, отметила детский офтальмолог клиники "Глазная хирургия Расческов" Марина Макарова.

"К счастью, зрение падает не у всех. Но если есть наследственность, то это более вероятно. К сожалению, миопия может развиться и сама по себе", - рассказала врач.

Офтальмолог объяснила механизм "падения" зрения:

"Находясь все время перед экраном, из-за избыточной нагрузки вблизи глаз перерастает свою возрастную норму, фокус на сетчатку перестает попадать, и ребенок начинает хуже видеть. К сожалению, это необратимо, так как глаз уменьшиться в размере не может".

Доктор советует давать гаджеты детям с 3 до 7 лет на час в день, дробя это время на несколько подходов. Детям с 7 лет рекомендуется использовать гаджеты и компьютер не более 2-3 часов в день.

Специалист в области офтальмологии напоминает, что нужно всегда следить за правильной осанкой:

"Чем хуже осанка, тем больше шансов развития миопии, и чем больше ребенок проводит времени за гаджетами, тем, как правило, хуже его осанка".

Чрезмерное увлечение видеоиграми может пагубно отразиться не только на зрении ребенка, но и на его неокрепшей психике. Практикующий психолог Булат Бадрутдинов рассказал, что делать, если у ребенка обнаружилась игровая зависимость.

Казанский психолог заявил, что видеоигры дарят радость, удовлетворение от побед, развивают стратегическое мышление, помогают побеждать собственные страхи. А еще они помогают найти друзей и свое место в социуме.

Бадрутдинов также отметил, что нельзя забывать и о негативных сторонах увлечения видеоиграми:

"Одновременно со сказанным выше игры дают ложное ощущение реальности и последствий действий. Уменьшается возможность здраво оценивать свои поступки и способы выстраивания отношений в реальной жизни.

Опираясь на опыт, полученный в игре, где всегда есть возможность новой попытки, ребенок может не понимать необратимости каких-то действий. Также умение "читерить", обходить игровые правила, при переносе из игры в реальность может создать проблемы с соблюдением правил в жизни".

Психолог считает, что ежедневное общение с ребенком поможет предотвратить развитие у него игровой зависимости:

"Необходимо выделить 20 минут в день для активного слушания своего ребенка. Слушайте, не оценивая, все то, о чем он рассказывает. О погоде, о машинках, о пуговицах, муравьях и Майнкрафте. Если какая-то тема вас заинтересует, между вами и вашим ребенком может появиться что-то новое".

У ребенка развивается игровая зависимость, если он все больше и больше времени проводит у экрана гаджета или компьютера, не может регулировать время игры, отказывается проводить время с друзьями, проявляет агрессию или плачет, когда у него не оказывается доступа к играм.

Если что-то в поведении ребенка вас беспокоит, то нелишним будет обратится к психологу, советует специалист.

О том, как начать карьеру киберспортсмена, рассказал директор по развитию киберспортивной организации TatGames Сергей Матусевич.

Чтобы попасть в киберспорт достаточно дома иметь компьютер, на котором можно играть, тренироваться и участвовать в онлайн-турнирах, сказал директор по развитию TatGames.

Повысить свое мастерство, научиться работать в команде можно на курсах при киберспортивных организациях Казани.

"В Татарстане при киберспортивных клубах имеются обучающие курсы. Я занимался обучающими курсами при IT-лицее КФУ. На курсах повышаются игровые, тактические навыки, развиваются лидерские качества, у детей есть возможность находиться рядом, коммуницировать", - поведал специалист в сфере киберспорта.

Участвовать в киберспортивных соревнованиях можно с 14 лет, а вот начинать к ним готовиться нужно гораздо раньше, но с осознанного возраста, учитывая цензуру выбранной игры.

Возраст в киберспорте не так критичен, как в традиционном спорте. В турнирах по тактическим играм участвуют 40 - летние игроки и даже старше. В динамичных играх успехов достигают молодые люди от 17 до 24 лет, потому что в этот период человек имеет максимальную скорость реакции.

В киберспорте действительно "крутятся" большие деньги. Заработок зависит от уровня профессионализма игрока.

"Выделяют три уровня профессионализма. Третий уровень — начальный. На этом этапе на команду с турнира можно получить от 50 тысяч. Если мы говорим про второй уровень, когда у команд есть клубы, контракты, то они получают по $1500 - $2000. Профессионалы получают от $5000", - отметил Матусевич.

Специалист в сфере киберспорта рассказал, что на крупных чемпионатах киберспортсменов проверяют на допинг. Киберспорт - это серьезно.