Четырнадцатилетний парень из РТ получил 150 тысяч рублей, играя в игры

С каждым годом компьютерными играми начинает увлекаться все больше людей. Если раньше геймеры играли для себя, ради интереса и удовольствия, то в наши дни игроки стали зарабатывать немалые деньги на своем хобби. В 2017 г. на турнирах по Dota 2 величина призового фонда составила более 100 млн долларов США.

Призовой фонд гранд-финала Кубка России по киберспорту, который прошел в Казани на минувших выходных, составил 3 500 000 рублей.

На гранд-финале четырнадцатилетний киберспортсмен из Татарстана, Адель Баширов, за второе место на соревнованиях по Clash Royale получил 150 тысяч рублей.

Clash Royale — игра для мобильных устройств жанра стратегии в реальном времени с элементами коллекционной карточной игры.

Как прошли выходные в среде любителей компьютерных игр - в фоторепортаже ProKazan.ru

К 12 часам в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма собралась основная масса казанских поклонников киберспорта.

В холле академии физической культуры посетители мероприятия могли испытать свои силы. Классический спорт геймерам тоже не чужд.

В концертном зале зрители пристально следили за игрой лучших киберспортивных команд России. Среди болельщиков были не только парни, но и девушки.

Матчи были жаркими и стремительными. Несмотря на большой отрыв в счете, проигрывающая команда, Vault, не сдавалась и достойно держалась до последнего.

Заветный кубок, холодно сверкая в лучах софитов, возвышался надо всеми на главной сцене.

За пределами зрительного зала тоже было на что посмотреть. В холле прогуливались косплееры в костюмах собственного изготовления. Любой желающий мог с ними сфотографироваться. Отметим, что конструкция, надевающаяся на голову в данном костюме, не позволяла девушке видеть. Поэтому косплеер могла передвигаться по залам только в компании сопровождающего лица.

Косплей (от англ. costume play — "костюмированная игра") — это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и проч. Косплеер - человек, занимающийся косплеем.

А это муж и жена в реальной жизни. Косплей - занятное и сближающее хобби для супружеской пары. В этот раз они перевоплотились в Судью Дредда и Сомбру из игры Overwatch.

На киберспортивное мероприятие пожаловал еще один персонаж игры Overwatch - Мэй. Девушка рассказала, что старается делать бюджетные костюмы. Однако, глядя на ее проработанный до мелочей костюм, не скажешь, что в этот костюм было вложено не так много денег.

Милина из игры Mortal Combat поведала интересную историю о создании своего первого в жизни косплея. Свой первый костюм она делала из линолеума.

Среди косплееров присутствовала также многим известная Лара Крофт.

Огромный интерес у посетителей мероприятия вызвала автограф-сессия c комментаторами RuHub. Корреспондент ProKazan.ru был одним из первых, кто получил автограф. Ему удалось пообщаться с Ярославом NS Кузнецовым.

RuHub - студия, которая выпускает новости киберспорта, комментирует киберспортивные матчи.

Ярослав NS Кузнецов - известный киберспортсмен, игрок в Dota 2, комментатор.

Корреспондент: Можно я пожму вам руку? Я училась играть в Доту по вашим гайдам (прим. ред. обучающее руководство).

NS: И как успехи?

Корреспондент: Не очень.

NS: Ну, какие гайды...

Каждый здесь нашел себе занятие по душе. Кто-то играл в компьютерные игры, кто-то - в настольные, кто-то танцевал в Just Dance, а кто-то испытывал очки виртуальной реальности.

Несколько молодых людей пожелали высказаться о мероприятии.

Бек, студент КФУ:

"Мне все понравилось. Автографы раздавали. Мы познакомились с новыми людьми. Поиграли в несколько игр бесплатно. Это самое главное".

Артем, повар:

"Все шикарно. Рекомендую всем сходить. И детям, и взрослым. Сама задумка очень классная. Можно посмотреть соревнования, косплей, поиграть в игры на мощных компьютерах".

Глеб, инженер:

"Стандартное киберспортивное мероприятие. Стандартные развлечения. Всегда стенды с играми, настолки, тематическая ярмарка. Больше всего мне нравятся настолки и косплеерши".

В финале соревнований дисциплины Dota 2 победу одержала команда Gentlemen. Победители получили 800 тысяч рублей. Менеджер команды рассказал корреспонденту ProKazan.ru, что деньги ребята потратят на благие дела: помощь родным и подарки к Новому году.

В дисциплине Clash Royale лучшим оказался Nightmare. За победу он получил 250 тысяч рублей.

В специальном турнире по CS: GO победила команда Team Unique, забрав с собой приз в размере 800 тысяч рублей.