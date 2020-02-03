В Татарстане скончался один из депутатов Госсовета

В Татарстане скончался депутат Госсовета Габделхай Каримов. Об этом сообщают в пресс-службе органа власти.

"Ушел из жизни энергичный и принципиальный руководитель, один из лидеров агропромышленной отрасли республики. Его преданность делу, профессионализм, внимательное отношение к людям снискали ему авторитет в республике. Светлая память о Габделхае Юсуповиче навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в соболезновании" - указано в сообщении.

Габделхай Каримов являлся депутатом Государственного Совета шестого созыва, членом Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, директором "Сервис-Агро".

Обстоятельства смерти в Госсовете не указывают. Прощание состоялось сегодня в поселке Киндери.