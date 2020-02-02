Помогите добраться до водоема: на Баумана в Казани сняли гуляющих уток

В центре Казани прямо на пешеходной улице заметили уток. Видеозапись гуляющих птиц появилась в социальных сетях.

"Кто-нибудь помогите уточкам добраться до ближайшего водоёма) бедненькие уже вторую неделю на Баумана гуляют" - озаглавлен пост с записью.

"Админ, сходи хоть раз сделай доброе дело" - предлагают комментаторы.

На кадрах видно, что птицам явно не хватает воды, они пьют из луж, а компанию уткам составляют голуби. Однако орнитологи не рекомендуют трогать здоровых птиц: они сами смогут найти дорогу к водоему.

Отметим, что численность зимующих уток в Казани за последние годы возрастает: птицам комфортно переносить зиму, когда их подкармливают горожане, а сами утки выживают при морозе до 30 градусов.