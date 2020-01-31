Кошка ест - и нам можно: в казанском магазине сняли кота, который ел на витрине колбасу

В социальных сетях появилось видео с котом, который прямо на холодильной витрине в магазине ест товар. Как утверждает автор ролика, он был снят в одном из казанских "Магнитов".

Пользователей соцсетей видеозапись повеселила:

"Приятненького кисуль"

"Надо запомнить что за колбаса"

"Главное халяль выбрала"

"Значит не из кошки!"

"Если кошка ест,значит и нам можно"

"Покупайте именно эту. Кошки плохое не едят. контрольная закупка" - шутят комментаторы.

Однако некоторые пользователи увидели в происходящем опасность:

"Вот так и распространяется вирусы" - негодуют горожане.

А какие животные попадались в магазинах вам? Присылайте фото и видео.