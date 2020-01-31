Кошка ест - и нам можно: в казанском магазине сняли кота, который ел на витрине колбасу

В социальных сетях появилось видео с котом, который прямо на холодильной витрине в магазине ест товар. Как утверждает автор ролика, он был снят в одном из казанских "Магнитов".
Пользователей соцсетей видеозапись повеселила:
"Приятненького кисуль"
"Надо запомнить что за колбаса"
"Главное халяль выбрала"
"Значит не из кошки!"
"Если кошка ест,значит и нам можно"
"Покупайте именно эту. Кошки плохое не едят. контрольная закупка" - шутят комментаторы.
Однако некоторые пользователи увидели в происходящем опасность:
"Вот так и распространяется вирусы" - негодуют горожане.
А какие животные попадались в магазинах вам? Присылайте фото и видео.
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