В РТ пьяный водитель выехал на лед и провалился. Его будут судить за гибель пассажира

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб пассажир.

Как сообщили в Следкоме РТ, инцидент произошел утром 2 января 2020 года на реке Кама у города Чистополя. По версии следствия, 41-летний владелец автомобиля и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехали на лед реки покататься. Отъехав от берега на расстояние в несколько сот метров, автомобиль попал в полынью. Спастись удалось только водителю. В ходе поисковых мероприятий водолазы нашли автомобиль на глубине 8 метров, тело погибшего до сих пор не найдено.

Причастность к совершению преступления водитель автомобиля признал полностью. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.