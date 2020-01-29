Погибшего деда мэров Казани и Нижнекамска нашли под Псковом

В Псковской области, недалеко от деревни Липенка нижнекамский отряд "Поиск" обнаружил останки 19 солдат 80-ого отдельного лыжного батальона, один из которых - дедушка братьев Метшиных, сообщает "ТНВ".

Отряд был сформирован в Казани, значительная часть бойцов была из столицы РТ, Набережных Челнов, Шереметьевского, Кукморского, Нурлатского, Шугуровского, Первомайского, Алексеевского, Тархановского, Услонского районов. Среди них и был житель деревни Шингальчи Нурулла Шарифуллин - дедушка Ильсура и Айдара Метшиных по матери.

"Отец нашей мамы, который погиб, мы знали, что где-то в Псковской области, но не знали точно, где и при каких обстоятельствах. Наш дедушка был минометчиком и они отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление" - приводит слова Айдара Метшина телеканал.

Останки общим решением родственников погибших будут захоронены в братской могиле в Нижнекамске 31 января - в день гибели солдат - 31 января 1942 года.