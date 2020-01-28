«Мы и не из таких поленьев делаем качественных футболистов»: Слуцкий анонсировал матч «Рубин» - ЦСКА

Главный тренер казанского ФК "Рубин" Леонид Слуцкий принял участие в передаче "Вечерний Ургант". В самом начале, когда речь между ведущим и Слуцким зашла о старой новогодней елки, тренер заявил, что рано ее выбрасывать:

"Мы и не из таких поленьев делаем хороших качественных футболистов" - провел он аналогию между деревом и футболом

Между тем, Ургант объявил Слуцкого как "человека, без которого сложно представить любимую русскую национальную забаву - футбол".

Также ведущий напомнил главному тренеру "Рубина", что после завершения работы с голландским клубом Слуцкий намеревался вернуться только в ЦСКА, на что тренер парировал: "это братские клубы". Также Леонид Слуцкий анонсировал матч между этими клубами: он, по словам тренера, состоится в мае 2020 года.