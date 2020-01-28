Организованная преступность пытается поднять голову: в МВД РТ подвели итоги 2019 года

В Министерстве внутренних дел Татарстана состоялась итоговая коллегия, в заседании принял участие глава республики Рустам Минниханов.

Как рассказал министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, в 2019 году на территории Республики Татарстан зарегистрировано 49 839 преступлений, в том числе 12 037 - тяжкие и особо тяжкие. 200 преступных деяний были совершены в составе ОПГ.

"Надо понимать, что организованная преступность никуда не делась. Своими активными действиями мы загнали ее в подполье, но она опять пытается поднять голову" - заявил Хохорин.

В преступных группировках все чаще стали состоять дети. Рустам Минниханов отметил, что усилить работу должны инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые.

"Мы не должны допустить возврата к ситуации 90-х годов. Важно, чтобы молодежь не попала под влияния криминальных структур", - приводит слова президента РТ его пресс-служба.