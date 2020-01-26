Казанец на детской площадке сорвал с незнакомца крест

В Казани мужчина избил незнакомца и сорвал с него крест с цепочкой.

Инцидент, по данным прокуратуры РТ, произошел 22 августа 2019 года. Подсудимый, находясь на детской площадке возле одного из домов по улице Фучика, нанес несколько ударов рукой ранее незнакомому мужчине, сорвал с него золотую цепочку и кулон с изображением креста и сбежал.

Общая сумма ущерба составила 48 500 рублей. Подсудимый свою вину полностью признал. 43-летнего казанца признали виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Ущерб злоумышленник возместил, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.