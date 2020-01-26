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Казанец на детской площадке сорвал с незнакомца крест

Cегодня, 15:50 249 4 Автор: prokazan.ru

В Казани мужчина избил незнакомца и сорвал с него крест с цепочкой. 

Инцидент, по данным прокуратуры РТ, произошел 22 августа 2019 года. Подсудимый, находясь на детской площадке возле одного из домов по улице Фучика, нанес несколько ударов рукой ранее незнакомому мужчине, сорвал с него золотую цепочку и кулон с изображением креста и сбежал. 

Общая сумма ущерба составила 48 500 рублей. Подсудимый свою вину полностью признал. 43-летнего казанца признали виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Ущерб злоумышленник возместил, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

 

комментарии

Гений Таэквандо
0
26 января 2020
16:14
А чепочка то дорогая....
Горожанин
0
26 января 2020
16:27
Зеку , рецидивисту - за разбойное нападение - условка ??? Судья с ментами и прокуратурой - с ним в доле что ли ? Или у них из Кремля какой нибудь тайный приказ - подобных упырей миловать ? Что бы они по улицам разбойничали , да нам с вами рассла[***] не давали ?
Белка
0
26 января 2020
16:54
А сынок Метшина штраф на 70 тыс накопил.
Горожанин
0
26 января 2020
17:36
Продолжал..

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