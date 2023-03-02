В метро Казани появятся приборы выявления паров и следов взрывчатки

Метрополитен Казани оборудуют приборами обнаружения паров и следов взрывчатки

МУП "Метроэлектротранс" намерен купить для метрополитена Казани 5 портативных обнаружителей паров и следов взрывчатки. Сумма закупки составит 7,2 миллиона рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Прибор будет использоваться при оперативном обследовании подозрительных предметов и веществ в ходе досмотра пассажиров метро.

Такого рода детектор отбирает и анализирует пробы воздуха. Он способен идентифицировать пары тринитротолуола, нитроглицерина, микрочастицы гексогена, смесей аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества.

В технической задаче указано, что время определения опасных паров и следов должно не превышать 2 секунд.

Спецоборудование должно быть поставлено не позднее начала лета 2023 года.