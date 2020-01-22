Уроженец Казани назначен замруководителя аппарата правительства РФ

Выходец из Казани Эльмир Тагиров назначен заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Тагиров родился 17 октября 1970 года в Казани, окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений. Работал в МИД РФ и Посольстве России в Султанате Оман (Маскат).

Являлся вторым секретарем, первым секретарем Министерства иностранных дел Российской Федерации, первым секретарь, советником, старшим советником Посольства России в США.

С 2008 по 2012 год работал заместителем директора Департамента международного сотрудничества Правительства РФ, 2 февраля 2012 года назначен директором Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации.

Женат, имеет дочь.