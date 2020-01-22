Зоопарк "Река Замбези" опубликовал новый график работы. Теперь посетителей здесь будут принимать с 8:30 до 17:00, сообщают в официальной группе учреждения. Кассы будут работать с 8:30 до 16:00, контроллеры на экспозициях - с 8:00 до 17:00.

Напомним, что стоимость билета для взрослого составляет 300 рублей, для детей от 3-х до 14-ти лет - 150 рублей, такая же стоимость для студентов, курсантов, ветеранов боевых действий, военнослужащих и многодетных родителей. Билет пенсионерам, инвалидам II группы и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АС обойдется в 100 рублей. Бесплатно посетить зоопарк могут воспитанники детских домов, дети-инвалиды и сопровождающие лица, дети из многодетных семей, дети до 3-х лет, инвалиды l группы, инвалиды и участники ВОВ, блокадники.