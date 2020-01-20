На трассе перевернулся автобус, ехавший в Казань с выставки собак

Накануне вечером, 19 января, на трассе Пермь – Екатеринбург возле Красноуфимска Свердловской области перевернулся автобус Hyundai из Казани.

Пассажиры и водитель возвращались домой с выставки собак в Екатеринбурге, в салоне находилось три человека и четыре собаки. К счастью, никто не пострадал, клетки с собаками были зажаты в автомобиле.

Одна из пассажирок рассказала порталу E1.ru, что транспорт резко закрутило и автобус улетел в кювет.

На месте работали сотрудники МЧС и полиция, всех пассажиров с питомцами временно разместили в гостинице в Перми.