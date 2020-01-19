Дмитрий Медведев сообщил причины отставки правительства

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства. Об этом он рассказал в интервью "Первому каналу".

Главной причиной отставки он назвал то, что президент РФ Владимир Путин должен быть абсолютно свободен в принятии и реализации изменений, предложенных во время обращения к Федеральному собранию.

Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сообщил Медведев.

Второй причиной, по его словам, стал фактор времени. Дмитрий Медведев занимал должность премьер-министра на протяжение 8 лет. За это время он возглавил два состава правительства. По мнению бывшего премьера, это огромный срок, за который он принял множество сложных решений.

Также он высказался по поводу своего назначения на пост заместителя председателя Совета безопасности. В формировании новой должности Медведев не видит ничего неожиданного.

"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.