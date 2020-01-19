Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

20:13, 17.01.2020
«У нас стали мягкими кости»: казанский ортопед назвал причины частых травм
15:24, сегодня
Дмитрий Медведев сообщил причины отставки правительства
14:56, сегодня
На дорогах Казани застрял кроссовер, провалившись в яму
08:11, 17.01.2020
В РТ запустили ипотеку от 2,7%
14:11, сегодня
Житель Челнов выпрыгнул из окна больницы из-за галлюцинаций
13:29, сегодня
В Челнах водитель не справился с управлением и перевернулся
13:24, сегодня
В Казани столкнулись две машины и снесли светофор
12:24, сегодня
Мужчина из РТ до смерти избил свою жену
11:56, сегодня
В РТ загорелась ферма, в которой находилось около ста животных
09:21, сегодня
На одной из улиц Казани провалился асфальт
09:01, сегодня
Казань побила очередной температурный рекорд
08:50, сегодня
В Казани во время пожара пострадали три человека
16:44, 18.01.2020
В татарстанский приют, где жаловались на домогательства, приехали психолог и детский омбудсмен РТ
15:51, 18.01.2020
В праздник Крещения митрополит Феофан совершит богослужения в храмах Казани
15:25, 18.01.2020
В Казани с четверга ожидается похолодание
15:06, 18.01.2020
В Казани спасатели ликвидировали с заброшенного дома свисающую над тротуаром раму
14:49, 18.01.2020
Экс-голкипер «Рубина» делает ставки на матчи
14:22, 18.01.2020
Соцсети: в Челнах девушка едва не сорвалась с крыши ради видео
13:45, 18.01.2020
В Казани нетрезвый водитель протаранил припаркованные автомобили
13:30, 18.01.2020
У жительницы Лениногорска мошенники сняли с карты 120 000 рублей
12:53, 18.01.2020
В татарстанском приюте отстранили от работы подозреваемого в педофилии трудовика
10:52, 18.01.2020
Из-за оттепели у храма-памятника на Казанке отменили крещенские купания
10:30, 18.01.2020
В Болгаре супружеская пара отравилась угарным газом
10:09, 18.01.2020
В парке Урицкого неизвестные портят деревья
09:37, 18.01.2020
В Казани сняли на видео, как пьяная девушка протаранила несколько автомобилей
09:19, 18.01.2020
В Горкинско-Ометьевском лесу выступит струнный ансамбль «Злачное место»
09:06, 18.01.2020
Пропавший после новогодних каникул, проведенных в Казани, актер нашелся
19:40, 17.01.2020
В России зафиксировали первый случай смерти от снюса
17:30, 17.01.2020
В шахте лифта казанской многоэтажки нашли труп мужчины
17:18, 17.01.2020
В Казани родился малыш весом в полкилограмма
17:02, 17.01.2020
В Казани сдали еще два дома «обманутых дольщиков»
16:48, 17.01.2020
В РТ парень помял несколько машин из-за обиды на девушку
16:37, 17.01.2020
Житель Нижнекамска избил коллегу до сотрясения мозга из-за ревности
16:25, 17.01.2020
В Челнах банк оформил страховку на женщину без ее согласия
15:46, 17.01.2020
ProKazan.ru рекомендует
15:43, 17.01.2020
Банк ВТБ поздравляет команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»
15:29, 17.01.2020
МЧС РТ опубликовало список опасных мест на льду водоемов республики
15:03, 17.01.2020
SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек
14:57, 17.01.2020
Жители Татарстана могут купить абонемент на электрички
14:51, 17.01.2020
Алла Духова рассказала Prokazan о Todes-самозванцах и карьере балета
14:19, 17.01.2020
8 пьяных водителей и 4 сбитые пенсионерки: за сутки в Казани произошло почти две сотни аварий
13:17, 17.01.2020
Молодой парень, пропавший в Казани в конце декабря, найден мертвым
13:15, 17.01.2020
«Днём - работа, вечером - песни у костра»: почему казанский стройотряд называют сектой
13:04, 17.01.2020
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
13:01, 17.01.2020
Челнинец сбил 11-летнюю девочку на парковке ТЦ
13:01, 17.01.2020
«Диля мечтала родить девочку»: семья погибшей при родах жительницы Татарстана нуждается в помощи
12:42, 17.01.2020
В Челнах произошло возгорание пассажирского автобуса
12:10, 17.01.2020
В Татарстане задержали парней, находившихся в федеральном розыске за похищение человека
11:52, 17.01.2020
Споры по проекту Генплана Казани будет решать специальная комиссия
11:00, 17.01.2020
В Татарстане разрешение на строительство можно получить в электронном виде
10:45, 17.01.2020
За «пьяную» квартирную кражу казанец получил условный срок
10:06, 17.01.2020
В Зеленодольске загорелся магазин «Fix price». Внутри была женщина. Видео
09:41, 17.01.2020
Как правильно отдыхать
09:40, 17.01.2020
В Казани установлен температурный рекорд
09:39, 17.01.2020
Между Казанью и Екатеринбургом будет курсировать новый поезд
09:05, 17.01.2020
В школе в Челнах проведут проверку после жалобы на учительницу французского
08:21, 17.01.2020
13-летняя россиянка забеременела от 10-летнего мальчика
08:01, 17.01.2020
Уволившейся после скандальных учений со школьниками в РТ чиновнице нашли работу
07:52, 17.01.2020
В Челнах незнакомец требует у несовершеннолетней студентки интимные фото
07:33, 17.01.2020
Бывший президент Франции Николя Саркози подарил казанскому музею джинсы
07:19, 17.01.2020
В Татарстане мужчина, пропавший 1 января в домашних тапочках, найден мертвым
21:54, 16.01.2020
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму
19:48, 16.01.2020
Минуты станут дороже: почему мобильные операторы в РТ повышают стоимость тарифов
19:17, 16.01.2020
Рустам Минниханов останется председателем Совета Ассоциации инновационных регионов
17:29, 16.01.2020
«А что изменится?»: казанцы высказались по поводу отставки Правительства РФ
17:15, 16.01.2020
20 девушек поборолись за право стать финалисткой конкурса «Мисс Татарстан»
16:58, 16.01.2020
Председателем Правительства РФ стал экс-глава налоговой Мишустин. Путин подписал указ
16:42, 16.01.2020
Челнинский суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в изнасиловании детей
16:27, 16.01.2020
Госдума РФ согласовала кандидатуру Мишустина на пост Председателя Правительства
16:21, 16.01.2020
Житель Альметьевска ворвался в дом пенсионерки и ограбил ее
15:23, 16.01.2020
Главного следователя Челнов отстранили от должности из-за уголовного дела
15:04, 16.01.2020
Челнинец напал на своего знакомого с двумя ножами
11:37, 16.01.2020
«Лада» сгорела после ДТП в Татарстане: в МЧС рассказали подробности
09:44, 16.01.2020
В Татарстане автомобиль загорелся на трассе после ДТП
09:37, 16.01.2020
Следком частично снял обвинения со скандально известной матери из Челнов
09:26, 16.01.2020
В Челнах суд отправил водителя в колонию строгого режима за пьяную езду
17:51, 15.01.2020
В РТ осудили мужчину, использовавшего газовый баллончик против полицейского
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
tass.ru

Дмитрий Медведев сообщил причины отставки правительства

Cегодня, 15:24 77 3 Автор: prokazan.ru

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства. Об этом он рассказал в интервью "Первому каналу". 

Главной причиной отставки он назвал то, что президент РФ Владимир Путин должен быть абсолютно свободен в принятии и реализации изменений, предложенных во время обращения к Федеральному собранию.

Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сообщил Медведев.

Второй причиной, по его словам, стал фактор времени. Дмитрий Медведев занимал должность премьер-министра на протяжение 8 лет. За это время он возглавил два состава правительства. По мнению бывшего премьера, это огромный срок, за который он принял множество сложных решений.

Также он высказался по поводу своего назначения на пост заместителя председателя Совета безопасности. В формировании новой должности Медведев не видит ничего неожиданного.

"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.

комментарии

Горожанин
1
19 января 2020
15:37
А зачем и к чему сейчас это говорить ? Кому это интересно ?
Горожанин
0
19 января 2020
15:50
"Айфончик" выполнил свою задачу .
Горожанин
0
19 января 2020
16:21
Какую?
В ответ на комментарий пользователя
"Айфончик" выполнил свою задачу .
Развернуть
Горожанин
0
19 января 2020
16:25
Слушать и читать это вообще не интересно . Что сделано за тридцать лет на благо трудового населения,детей? Коммуняк после ВОВ , разрухи восстановили стану , промышленность , обеспечили жильем ,участками , образованием , 8 часовой рабочий день , суббота , воскресенье выходные . Были ясли, детские сады , школы , поликлиники , больницы в каждом районе . На селе были врачи .
Горожанин
0
19 января 2020
16:27
я, естественно, согласился, потому что там вообще не нужно работать. Только отдыхать . Без просыпа, — отметил он (димон).

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
09:10, 14.01.2020
Зачем нужна помощь юристов: мифы и ответы
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%