В татарстанском приюте отстранили от работы подозреваемого в педофилии трудовика

Преподаватель по труду социального приюта "Акчарлак" Рыбно-Слободского района Марсиль Хасанов отстранен от работы на время следствия, сообщили на сайте Kazanfirst. В приюте от комментариев отказались.
Ранее на YouTube появились видеоматериалы, на которых несколько девочек обвинили Хасанова в сексуальных домогательствах. По словам воспитанниц приюта, мужчина регулярно трогал многих девочек за интимные места против их воли.
Такие комментарии оставили пользователи соцсетей по этому поводу:
"Ничему не удивлюсь. И верю этим детям";
"Надо сразу таких стрелять".
Прокуратура и Следственный комитет начали проверку в учреждении.
комментарии