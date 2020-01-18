В татарстанском приюте отстранили от работы подозреваемого в педофилии трудовика

Преподаватель по труду социального приюта "Акчарлак" Рыбно-Слободского района Марсиль Хасанов отстранен от работы на время следствия, сообщили на сайте Kazanfirst. В приюте от комментариев отказались.

Ранее на YouTube появились видеоматериалы, на которых несколько девочек обвинили Хасанова в сексуальных домогательствах. По словам воспитанниц приюта, мужчина регулярно трогал многих девочек за интимные места против их воли.





Такие комментарии оставили пользователи соцсетей по этому поводу:



"Ничему не удивлюсь. И верю этим детям";

"Надо сразу таких стрелять".

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку в учреждении.