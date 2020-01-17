В РТ в электронный формат переведена услуга получения разрешения на строительство. Как сообщают в пресс-службе Минцифры республики, срок получения документа сократился с недели до 5 дней. Чтобы подать заявление, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Услуга доступна на портале госуслуг Татарстана, воспользоваться могут граждане и юрлица, а отслеживать движение по заявлению можно в личном кабинете.

Напомним, что в Татарстане также сократился срок оформления ИП: теперь на это потребуется 5 дней.