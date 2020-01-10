В Татарстане можно стать бизнесменом за 5 дней

С января 2020 года в Татарстане зарегистрировать ИП и юрлицо можно за 5 дней вместо 14. Срок сократился почти втрое благодаря электронному сервису, разработанному Минцифрой РТ.

Ранее документы отправлялись в бумажном виде с помощью курьерской доставки. Ориентировочная экономия средств благодаря электронному решению составит 900 тыс. рублей ежемесячно, или 10,8 млн рублей в год. Кроме того, запуск электронного сервиса заметно снизит потребление бумаги. Только один пакет документов на выдаче составляет около 20 листов. По итогам 2019 года курьерской службой было перевезено более 5 тонн бумаги. В перерасчете на деревья – это почти 90 штук.

По данным ведомства, сегодня регистрация юридического лица является одной из самых популярных услуг Федеральной налоговой службы в офисах МФЦ. По итогам 2019 года в Татарстане было получено более 54 000 обращений.