В Казани мужчина убил своего гостя, обвинив в краже мяса

Вечером 13 января около одного из домов по улице Химиков было обнаружено тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области поясницы. По подозрению в убийстве задержали знакомого погибшего, 34-летнего мужчину, сообщили в Следкоме РТ.

По версии следствия, подозреваемый пригласил потерпевшего в гости распивать спиртные напитки. В дальнейшем хозяин уснул, а проснувшись, обнаружил, что гость вытаскивает мясо из холодильника. Обвинив мужчину в воровстве он ударил его ножом, после чего раненый потерпевший выбежал на улицу, где потерял сознание и скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Отметим, что подозреваемый в убийстве неоднократно имел проблемы с законом.

Напомним, что несколькими днями ранее также на улице Химиков из земли был извлечен труп, пролежавший там более года.