Казанцев оштрафовали за съемки клипа на песню Тимати

Госавтоинспекция РТ проверила видеозапись, на которой водители автомобилей, передвигаясь по дорогам Казани, снимали видео для клипа, при этом создавали помехи для других участников дорожного движения.

Изучив материал, сотрудники ГИБДД установили водителей транспортных средств и других героев видеоролика. Ими оказались жители Казани в возрасте от двадцати до тридцати лет. За нарушение Правил дорожного движения они были привлечены к административной ответственности. В перечне нарушений - невыполнение требований дорожной разметки, опасное вождение, установка на транспортное средство световых приборов и специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб, перевозку людей вне кабины, а также движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Всего на нарушителей составлено 14 административных материалов.

Напомним, что съемки молодежь устроила съемки клипа на песню Тимати "Еду я на джипе".