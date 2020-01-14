«Решают как в 90-х». Драка казанских водителей попала на видео

Драка казанских водителей прямо на проезжей части попала на видео. Кадры опубликованы в социальных сетях. Причиной потасовки, судя по всему, стало произошедшее небольшое ДТП. Дерущихся мужчин пытается разнять еще один водитель и девушка.

«Женщина-то куда лезет в драку с мужиками, прибьют же одним ударом», - сокрушаются горожане в социальных сетях. «Как говорил Шерлок – Ох! Эта женщина!»

«Это из-за них вчера такая огромная пробка была».

«Похоже у кого-то нет страховки, решают как в 90-х».

«Нервы лечить надо, а не кулаками проблемы решать. Что они этим самым порешали?»