Смертельная авария в Татарстане: легковушка влетела в грузовик

В Азнакаевском районе Татарстана накануне, 10 января, произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге Нижняя Мактама – Актюбинский.

Как рассказали в пресс-службе МВД Татарстана, 28-летний водитель «ВАЗ 2114», следовавший со стороны Мактамы, нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ». Судя по фото, опубликованным в социальных сетях, от удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате аварии водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте.