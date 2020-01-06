Минниханов ухудшил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России

Глава Татарстана Рустам Минниханов занял шестую позицию в декабрьском рейтинге влияния глав субъектов России, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. В ноябрьском рейтинге президент республики занимал третье место.

«Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики», - отмечают составители рейтинга.

Добавим, что первые два места в рейтинге по-прежнему занимают мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. На третьем месте губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ранее он занимал пятую строчку.

Напомним, что в конце ноября стало известно, что Рустам Минниханов может пойти на новый срок в 2020 году, вновь выдвинув свою кандидатуру от «Единой России». Об этом заявил спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Он также отметил, что члены партии поддержат кандидатуру Минниханова.