В Казани сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся у городской елки малышу найти маму

Военнослужащие полка Росгвардии помогли потерявшемуся у елки возле центра семьи «Казан» малышу встретиться с мамой. Во время несения службы наряд в составе рядовых Романа Бондарева и Руфата Аскерова обратил внимание на мальчика 5-6 лет, который стоял один, явно потерявшись. Малыш сказал, что отстал от родителей и не знает, в какую сторону идти за ними и где их искать.

Информацию о потерявшемся малыше сразу передали всем войсковым патрулям и сотрудникам полиции в районе городской елки. Через десять минут к одному из нарядов Росгвардии обратилась обеспокоенная женщина, сообщив, что потеряла сына. Приметы совпадали с найденным ранее мальчикам.

«Росгвардейцы проводили ее к малышу, который очень обрадовался встрече с мамой. Женщина искренне поблагодарила военнослужащих за помощь и пожелала им спокойной службы», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по РТ.