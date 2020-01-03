В страшной аварии погибли три человека, среди которых годовалый ребенок

Три человека, среди которых годовалый ребенок, погибли в результате аварии на участке трассы Казань-Оренбург, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

"На 108-м километре автодороги Казань - Оренбург водитель Chevrolet Cobalt не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia. В результате происшествия водитель и пассажир Chevrolet скончались на месте ДТП, годовалый ребенок [из] указанного автомобиля скончался в больнице", - рассказали в МВД.

Напоминаем, что в ближайшие дни МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок.