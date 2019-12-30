В новогодние каникулы медучреждения Казани перейдут на особый режим работы

С 1 по 8 января медицинские учреждения Казани перейдут на особый режим работы. Стационары и роддома продолжат круглосуточную работу, сообщили в администрации города.

Круглосуточно будут работать травмпункты городских клинических больниц №7 (ул. Чуйкова, 54), №18 (ул. Аделя Кутуя, 48), №12 (ул. Лечебная, 7) и №7 (ул. Фатыха Карима, 14/67). Детскую травматологическую помощь можно будет получить в травмпункте Детской республиканской клинической больницы на улице Бигичева, 20.

2, 3, 4, 6 и 8 января будет также работать травмпункт детской больницы №1 по улице Декабристов, 125а – с 9 часов утра до 7 часов вечера. Взрослые городские поликлиники будут работать с 9 утра до 5 часов дня. Женские консультации будут принимать пациенток 3 и 6 января.

Опубликован также график работы детских поликлиник. Они будут вести прием и обслуживать вызовы на дому 1, 5 и 7 января с 9 часов утра до 3 часов дня, 2,4, 8 января – с 9 часов дня до 5 часов утра. 3 и 6 января в детских поликлиниках будет организован прием врачей-педиатров, ЛОР-врача, офтальмолога и хирурга.

Ежедневно с 9 утра до 3 часов дня будут работать стоматологические поликлиники, сообщается, что детские стоматологии не будут работать 5 января, в этот день можно будет обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику по ул. Бутлерова, 16.

Круглосуточная горячая линия Республиканского центра медицины катастроф: 8(843)293-49-95.