ТНТ поможет тебе поздравить друзей и близких с Новым годом!

Этой зимой телеканал ТНТ поможет почувствовать новогоднее настроение не только тебе, но и всем твоим друзьям и близким. Праздничная атмосфера, красивые фотографии в социальных сетях и яркие эмоции - все это ждет тебя совсем скоро!

С 30 декабря приходи на Кремлевскую набережную, ищи елку ТНТ, делай крутые фото и видео и делись ими со своими друзьями!

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Телеканал ТНТ объявляет конкурс на самое креативное новогоднее поздравление с елкой ТНТ. Приходи на площадку, снимай фото и видео, выкладывай на свою страничку в ВК/Instagram и отмечай #ТНТКазань2020

10 января ТНТ выберет самое яркое и креативное поздравление и вручит победителю подарок!

Почувствуй 2020 год вместе с ТНТ! Подробности конкурса в группе ТНТ | Казань в ВКонтакте