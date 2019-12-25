Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы.

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.