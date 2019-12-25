Сервис каршеринга Яндекс.Драйв объявил об открытии парковки в казанском аэропорту. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Теперь на машинах Яндекс.Драйва можно ездить в аэропорт, завершать там аренду и оставлять или брать машину на парковке. Внутри здания аэропорта в зоне выдачи багажа есть информационная стойка со специалистом, который поможет зарегистрироваться и при успешной регистрации можно будет сразу уехать из аэропорта на машине.

Напомним, что Яндекс.Драйв работает в Казани с мая 2019 года.