«Мы не напрасно жили»: ушел из жизни генерал армии Махмут Гареев

Сегодня утром, 25 декабря, скончался выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, ветеран Великой отечественной войны Махмут Гареев. Генералу советской армии было 96 лет. О смерти военачальника сегодня сообщили в Полпредстве Татарстана. Несмотря на солидный возраст, Махмут Ахметович до последнего дня был в строю, готовился посетить коллегию министерства обороны.

«Обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора. Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии», - отмечается в сообщении Полномочного представительства РТ в России.

Махмут Гареев был участником шести войн, в 18 лет командовал батальоном. Более 20 лет возглавлял Академию военных наук, активно участвовал в различных международных и всероссийских конференциях, защищал историческую правду о Великой Отечественной войне. Автор двух десятков книг и сотен научных работ и статей, посвященных оборонной мощи страны.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», - говорил Махмут Ахметович.

Выражаем соболезнования родным и близким.