Роботы, ювелирка, зубные щетки и интим-товары: что казанцы дарят на Новый год

В преддверии Нового года жители Казани чаще всего искали товары для детей, а больше всего денег потратили на ювелирные украшения, следует из исследования «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета».

В декабре среди несезонных товаров сильнее всего вырос спрос казанцев к игровым роботам и трансформерам, на втором месте игровые наборы и фигурки для детей. Тройку лидеров замкнули мягкие игрушки. Покупают также конструкторы, настольные наборы для футбола, хоккея и бильярда. Средний чек на подарки для детей составил 2,9 тысячи рублей.

Вероятнее всего, самым популярным подарком к Новому 2020-му году станут ювелирные украшения. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав спрос на ювелирку – в декабре он вырос на 20%. В среднем, на украшения казанцы тратят 5,5 тысяч рублей. В прошлом году средний чек был чуть больше – 5,9 тысячи рублей.

В декабре вырос спрос на электрические зубные щетки, умные колонки, умные часы и браслеты. Средний чек составил 5,9 тысяч рублей. На 18% подрос спрос на товары для взрослых, а средний чек вырос до 7,4 тысяч рублей.

Почти вдвое выросло число заказов в зоомагазинах, на подарки для питомцев жители Казани потратили в среднем по 2,9 тысячи рулей.

А какой бы вы хотели получить подарок?