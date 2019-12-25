"Википедия" подвела итоги конкурса "Статьи года". Выбор проходил свободным голосованием среди более чем 80 статьей по 14 номинациям. Среди лучших оказались статьи "Луи Пастер" и "Первая русская арктическая экспедиция" профессора КФУ Дмитрия Мартынова. Это не первая подобная победа казанского ученого: его работы уже становились статьями года в 2011 и в 2013-2018 годах.

Отметим, что Дмитрий Мартынов закончил КФУ по специальности "Преподаватель истории", работает в этом же вузе на кафедре алтаистики и китаеведения.