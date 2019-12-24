Рустам Минниханов подарит мальчику из Татарстана полет на вертолете

Президент РТ снял с кремлевской "Елки желаний" письмо 11-летнего мальчика по имени Амирхан. Его желанием стал полет на вертолете, и Рустаму Минниханову предстоит исполнить мечту ребенка. Об этом в своем "Твиттер" сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

"Президент @RusMinnikhanov снял с ёлки желаний конверт 11-летнего Амирхана! У мальчика редкая болезнь, он просит подарить им с сестрой путешествие на вертолете! Уже начали подготовку к путешествию" - пишет она.

Напомним, что годом ранее Минниханов в рамках предновогодней акции исполнил мечту 13-летнего ребенка с ДЦП: ему подарили специальные качели.