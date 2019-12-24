В Татарстане мужчина умер от толчка пьяной супруги

В селе Крынды Агрызского района Татарстана 61-летний мужчина скончался, упав от толчка супруги. 51-летняя женщина на тот момент была пьяна, в ходе ссоры с мужем она применила силу, сообщили в пресс-службе МВД республики. Женщину задержали.

В МВД рассказали еще о двух случаях преступлениях, совершенных на фоне распития алкоголя на днях. Так 28-летний житель Казани в ходе ссоры нанес своему 29-летнему коллеге несколько ножевых ранений в грудь. Возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

42-летний житель села Большое Афанасово в Нижнекамском районе республики нанес ножевое ранение в живот 34-летнему мужчине – сотруднику одной из детских спортивных школ.