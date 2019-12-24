Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:48, сегодня
Главу МВД Татарстана наказали после учений полицейских со школьниками
11:32, сегодня
В РТ женщина пыталась не допустить ареста сына и лишилась 3 миллионов рублей
11:04, сегодня
К девушке из РТ, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников, пришли полицейские
10:34, сегодня
Вдова погибшего в Сирии Героя РФ из Казани отсудила у военкомата 1,5 млн рублей
10:24, сегодня
«Обидное поражение»: Квартальнов объяснил проигрыш «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым» в Давосе
10:23, сегодня
В Татарстане мужчина умер от толчка пьяной супруги
10:11, сегодня
В Челнах 47-летняя женщина угрожала взорвать жилой дом
10:00, сегодня
В Нижнекамске ищут поджигателя Toyota Land Cruiser
09:52, сегодня
Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности банка «Открытие»
09:42, сегодня
Правообладатель Angry Birds подал в суд на 19 предпринимателей Татарстана
09:20, сегодня
В новогоднюю ночь цены на проезд в автобусах Казани не изменятся
09:08, сегодня
В Татарстане автоледи на Fiat влетела в отбойник: подробности аварии
08:58, сегодня
Стали известны подробности серьезного ДТП на улице Фучика в Казани
08:22, сегодня
Руководителем Кадастровой палаты Татарстана назначена Анна Корнилова
08:08, сегодня
В России с января изменятся правила экзамена на водительские права
07:52, сегодня
«Ведомости»: Правительство одобрило проект модернизации Заинской ГРЭС
07:38, сегодня
Соцсети: в Казани столкнулись Mercedes и «Гранта», водитель вылетел из машины через окно
07:17, сегодня
Запускать фейерверки в Казани можно на четырех площадках
07:08, сегодня
Гузель Удачина: школьники из Татарстана не жаловались на травмы после учений МВД
21:28, 23.12.2019
На трассе под Казанью сгорел КАМАЗ
20:36, 23.12.2019
Нюша и экс-чиновник из Казани Игорь Сивов назвали дочь в честь героя диснеевского мультфильма
20:02, 23.12.2019
«Дорогое» ДТП: в Казани столкнулись Maybach и BMW X5
18:25, 23.12.2019
Казанцы не спешат платить «лицом»: репортаж из нового «Магнита»
18:04, 23.12.2019
С 2020 года вырастет число госуслуг, доступных казанцам в электронном виде
16:59, 23.12.2019
Экс-сотрудник МЧС РТ брал деньги за изготовление «липовых» документов
16:22, 23.12.2019
В Нижнекамске водители выстроили из автомобилей огромную надпись «С 2020»
16:14, 23.12.2019
В Татарстане мужчина избил приятеля автомобильным насосом
16:02, 23.12.2019
Минниханов вручил ключи от коммунальной техники предприятиям Челнов
15:49, 23.12.2019
«Казань Арена» получила новое имя и логотип
15:47, 23.12.2019
Компания Uma.Tech выбрала победителей всероссийского студенческого конкурса Uma.Challenge
15:43, 23.12.2019
«Отсидим, значит». На скандально известную мать из Челнов заведено еще одно дело
14:29, 23.12.2019
В сельское хозяйство Татарстана за пять лет вложили почти 100 миллиардов
13:57, 23.12.2019
Леса Татарстана патрулируют полицейские
13:39, 23.12.2019
В РТ пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
13:04, 23.12.2019
Банк «Открытие» получил две награды за лучшие размещения 2019 года
12:27, 23.12.2019
В Минобрнауки РТ рассказали, что школьники смогут взять с собой на ЕГЭ в этом году
11:46, 23.12.2019
За сутки двое мужчин погибли в пожарах в частных домах Татарстана, одного из них нашли в подполе
11:37, 23.12.2019
Брать или не брать: займ под залог ПТС и его особенности
11:24, 23.12.2019
Арестованные противники строительства МСЗ под Казанью вышли на свободу
10:38, 23.12.2019
Под Казанью легковушка на скорости влетела в отбойник
10:16, 23.12.2019
В Татарстане чиновница уволилась после скандальных учений МВД со школьниками
10:10, 23.12.2019
В Татарстане пьяная дочь с ножом угрожала убить мать
09:45, 23.12.2019
В Татарстане назначен уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта
08:13, 23.12.2019
В Казань доставлен ковчег с башмачком Спиридона Тримифунтского
07:51, 23.12.2019
Названы самые закредитованные регионы России
07:24, 23.12.2019
В Татарстане на Волге спасли четырех рыбаков
20:20, 22.12.2019
Дорогу перекрывали «КАМАЗом»: в Бугульме мужчина открыл стрельбу во дворе и скрылся
19:40, 22.12.2019
«Петербург прогнал МСЗ, а татары – рыжие»: активисты со всей России поддержали протестующих из РТ
18:32, 22.12.2019
Вышла поставить аварийный знак: стали известны подробности смертельного ДТП в РТ
18:12, 22.12.2019
В МЧС назвали 10 простых правил использования пиротехники
17:40, 22.12.2019
Учения со школьниками в Татарстане проводило МВД, назначена служебная проверка
17:24, 22.12.2019
Маркетолог из Казани выиграла суперигру в «Поле чудес» и подарила Якубовичу чапан
16:23, 22.12.2019
Тест: кто вы из новогодних сказок?
16:07, 22.12.2019
Житель Татарстана отсудил в ЕСПЧ 9 тысяч евро за содержание в СИЗО
14:41, 22.12.2019
Росгвардия Татарстана прокомментировала провокационное видео с «учений»
14:27, 22.12.2019
«Жена в отчаянии». В РТ второй год ищут пропавшего парня с татуировкой дракона
14:17, 22.12.2019
В дымоход не поместился: в Казани на видео попал Дед Мороз, спускающийся по стене высотки
13:39, 22.12.2019
Время покажет: перевозчики отреагировали на повышение цен на проезд в автобусах Казани
13:29, 22.12.2019
Соцсети: в общественной бане в Казани изнасиловали 14-летнюю девочку
12:57, 22.12.2019
Александр Пахомов: В 2020 году банк «Открытие» реконструирует около 130 отделений
12:19, 22.12.2019
Синоптики прогнозируют в Татарстане ледяной дождь и гололедицу
11:46, 22.12.2019
В Казани с 1 января подорожает стоимость проезда в пассажирском транспорте
11:22, 22.12.2019
«Готова на самосуд». Семью Агины Алтынбаевой отнесли к социально опасным
10:35, 22.12.2019
«Умер на руках у жены». В Челнах скончался известный общественный деятель
15:50, 21.12.2019
Трое детей в Татарстане отравились угарным газом
13:41, 21.12.2019
В Набережных Челнах могут переименовать улицу
12:40, 21.12.2019
У челнинца не вышло «откосить» от армии за 100000
11:08, 21.12.2019
Под Челнами произошло столкновение на встречной полосе
10:42, 21.12.2019
В Челнах сбили пешехода, который выскочил на дорогу на красный
12:17, 20.12.2019
В Татарстане автоледи на «Гранте» улетела в кювет
10:21, 20.12.2019
Владелец приюта для животных в Челнах: «У нас около 150 собак»
10:20, 20.12.2019
Житель Челнов обнаружил в коридоре труп соседа
09:40, 20.12.2019
В Татарстане пенсионер сбил девушку с трехлетней малышкой на руках
08:50, 20.12.2019
В Челнах набирают массовку для съемок в сериале Федора Бондарчука
08:28, 20.12.2019
Суд вынес приговор жителю Елабуги, с ножом напавшему на подругу 8 марта
16:22, 19.12.2019
Блогер из РТ бесплатно сделал ремонт в квартире ветерана
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото vk.com/hcakbars

«Обидное поражение»: Квартальнов объяснил проигрыш «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым» в Давосе

Cегодня, 10:24 79 0 Автор: prokazan.ru

Вчера в швейцарском Давосе прошло "Зеленое дерби" - матч между казанским "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" из Уфы. В четвертый раз в этом сезоне был разыгран "Чак-чак Cup", в этот раз кубок уехал в Башкирию.

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу "Салавата Юлаева", а главный тренер казанского хоккейного клуба объяснил поражение команды:

"Обидное поражение, конечно. Надо посмотреть, конечно, что было здесь с Азеведо – момент неприятный перед голом. Обидно, конечно, обидно – качели у нас были: второй период неплохо сыграли, первый был равным, третий чуть похуже. Пока вот так. <...> Много новых игроков у нас было, очень много защитников. Это не оправдание, конечно." - заявил Дмитрий Квартальнов. 

Также он отметил, что не в восторге от матча, игроки не совсем правильно действовали в зоне обороны, а "Ак Барс" уступал в зрелищности. Однако в целом, как рассказал Квартальнов, он доволен тем, что происходит с командой:

"...это время надо перетерпеть, мы будем лучше" - подытожил он.

Как сообщают в пресс-службе клуба, следующий матч "Ак Барс" проведёт 25 декабря – команда сыграет татарстанское дерби против "Нефтехимика"  в Нижнекамске, встреча начнётся в 19:00.

читайте также:

Ушел из жизни экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков
«Мечтаем попасть в КХЛ: главный тренер ХК »Челны" о новом сезоне, уровне команды
Два хоккеиста «Ак Барса» сыграют в Матче звезд КХЛ
СМИ: бывший хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Обухов в Казани избил девушку на улице
«Опытный боец»: стало известно, куда ушел бывший вратарь «Ак Барса»
«Эта игра нам в зачет не идет». «Ак Барс» прервал семиматчевую победную серию
СМИ опубликовали топ зарплат хоккеистов «Ак Барса»
«Без везения не обошлось». «Ак Барс» обыграл «Сибирь» по буллитам
«Хотели порадовать мам». «Ак Барс» победил в «Зеленом дерби»
Такая тяжелая победная игра. «Ак Барс» обыграл «Северсталь»
Игроки и тренеры «Ак Барса» назвали причины поражения от «Нефтехимика»
«Страшный момент». Форварда «Ак Барса» госпитализировали во время матча
«Ак Барс» проиграл в «Зеленом дерби», капитаны команд подрались на льду. Видео
«Нам сегодня немного повезло». «Ак Барс» вырвал победу у «Йокерита» в овертайме
СМИ опубликовали топ зарплат хоккеистов КХЛ. «Ак Барс» там тоже есть
Просто пушка от Фрэттина! «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»
Тимур в порядке! Голкипер «Ак Барса» оформил «сухарь»
«Ак Барс» снова победил. Зарипов забил с середины площадки!
«Семья важнее спорта». «Ак Барс» лишился одного из важных вратарей
«Ак Барс» обыграл СКА и вырвался в лидеры конференции на «Востоке»
Данис Зарипов встретился с 95-летней болельщицей «Ак Барса»
Тяжелая победа: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» со счетом 3:2
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
15:07, 19.12.2019
Три вещи, которые нужно сделать казанцам до Нового года
14:20, 19.12.2019
Зимой пожаров больше: начальник МЧС по РТ поделился статистикой
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше