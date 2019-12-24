«Обидное поражение»: Квартальнов объяснил проигрыш «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым» в Давосе

Вчера в швейцарском Давосе прошло "Зеленое дерби" - матч между казанским "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" из Уфы. В четвертый раз в этом сезоне был разыгран "Чак-чак Cup", в этот раз кубок уехал в Башкирию.

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу "Салавата Юлаева", а главный тренер казанского хоккейного клуба объяснил поражение команды:

"Обидное поражение, конечно. Надо посмотреть, конечно, что было здесь с Азеведо – момент неприятный перед голом. Обидно, конечно, обидно – качели у нас были: второй период неплохо сыграли, первый был равным, третий чуть похуже. Пока вот так. <...> Много новых игроков у нас было, очень много защитников. Это не оправдание, конечно." - заявил Дмитрий Квартальнов.

Также он отметил, что не в восторге от матча, игроки не совсем правильно действовали в зоне обороны, а "Ак Барс" уступал в зрелищности. Однако в целом, как рассказал Квартальнов, он доволен тем, что происходит с командой:

"...это время надо перетерпеть, мы будем лучше" - подытожил он.

Как сообщают в пресс-службе клуба, следующий матч "Ак Барс" проведёт 25 декабря – команда сыграет татарстанское дерби против "Нефтехимика" в Нижнекамске, встреча начнётся в 19:00.