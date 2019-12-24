Турция, Сочи, Челны: стало известно, куда казанцы поедут на новогодние каникулы

Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда казанцы собираются поехать на новогодние праздники. Для этого проанализировали туристические запросы за месяц с 15 ноября по 15 декабря: судя по данным Путешествий, если люди ищут билеты в это время, то как правило планируют поездку на зимние каникулы.

Как показал анализ, казанцы интересуются новогодними путешествиями больше, чем жители большинства других крупных городов, за исключением Москвы и Петербурга. При этом самый популярный вариант - поездка внутри страны: за последние пять лет интерес казанцев к внутреннему туризму вырос почти в два раза.

Из заграничных направлений в Казани, как и в большинстве крупных городов, популярнее всего Турция, следом идут ОАЭ, Таиланд, Китай и Италия. В топ также попала Венгрия, в Казани популярная как нигде.



Три самых популярных туристических города в Казани — это Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Следом идут Дубай и Пхукет. Из российских направлений, помимо уже названных Москвы и Сочи, в местный топ-15 вошли соседние Набережные Челны, популярность которых в Казани в 8,5 раза выше, чем в других крупных городах. А также Нижний Новгород и Уфа, которыми в Казани интересуются в 3 раза чаще, чем в других городах.

