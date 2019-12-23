На трассе под Казанью сгорел КАМАЗ

В понедельник, 23 декабря, на дороге между Казанью и Свияжском загорелся грузовой автомобиль. О происшествии в своем "Инстаграм" рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Он также отметил, что в течение дня ему попадалось на дорогах много аварий.

Судя по кадрам видеозаписи, огонь охватил кабину "КАМАЗА", машина стоит на обочине дороги, предположительно водитель успел остановить горящий транспорт и покинуть его. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, что серьезное ДТП сегодня произошло на трассе Казань-Зеленодольск. Здесь легковушка влетела в отбойник.