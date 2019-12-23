«Дорогое» ДТП: в Казани столкнулись Maybach и BMW X5

В Казани не поделили дорогу две дорогостоящие иномарки. Видеозапись авария с участием BMW X5 и Mercedes-Maybach появилась в социальных сетях.

ДТП произошло, по словам очевидцев, на улице Родины. Судя по кадрам, у Mercedes повреждена передняя часть, разбиты бампер и фара. Что именно произошло на дороге, пока неизвестно, однако после столкновения обе машины оказались у края проезжей части.

Отметим, что стоимость нового Mercedes-Maybach в Казани начинается от 10 миллионов рублей, BMW X5 в среднем стоит вдове дешевле - от 5 миллионов.