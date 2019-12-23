С 2020 года вырастет число госуслуг, доступных казанцам в электронном виде

С 1 января 2020 года жителям Казани будут доступны 47 госуслуг - это 78% от обращений горожан в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас на портале госуслуг РТ казанцы могут получить 15 муниципальных услуг, на муниципальном портале uslugi.kzn.ru на данный момент доступны 19 оцифрованных услуг, которые оказывают в Исполкоме Казани. В этом году завершены работы по оптимизации и оцифровке еще 28 муниципальных услуг. На портал госуслуг РТ их будут внедрять поэтапно в первом квартале следующего года.