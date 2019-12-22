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Соцсети: в общественной бане в Казани изнасиловали 14-летнюю девочку

Cегодня, 13:29 1208 7 Автор: prokazan.ru

14 декабря в одной из общественных бань Кировского района Казани изнасиловали 14-летнюю девочку. О шокирующем инциденте рассказал отец школьницы в социальных сетях. По его словам, предполагаемый насильник – представитель ближнего зарубежья.

«Мою дочь с этими людьми познакомила ее подружка, перед этим они купили 1,5 литра водки и напоили девочек. Узнал я обо всем от руководителя танцев, куда моя дочь ходит, а ей рассказала подружка дочери, которая тоже туда ходит, с которой та поделилась об изнасиловании, и я сразу взял дочку и мы пошли в полицию писать заявление. Сейчас подозреваемый задержан, второго отпустили, сейчас идёт следствие», - мужчина также заявляет, что адвокат подозреваемого предлагал ему деньги, чтобы замять дело.

Мужчина недоумевает, как администрация бани могла пропустить несовершеннолетних – «по ним прям видно, что это дети», «Или погоня за выгодой затмевает разум, или сотрудники ваши все слепые, кто продаёт билеты, кто впускает, выпускает, проверьте всем тогда зрение. Экспертиза подтвердила, что она была еще девочка... Надеюсь преступнику дадут по максимуму».

Отец пострадавшей также обратился к горожанам за советом – мужчина ищет реабилитационные центры, где с девочкой могут поработать психологи. Он также прикрепил к посту фото уведомления о приеме его заявления.

Официальных подтверждений в правоохранительных органах пока получить не удалось.

 

комментарии

Животное
4
22 декабря 2019
13:41
Эти из ближнего зарубежья, случаем не армяне? От армян, сплошная грязь.
Petr
3
22 декабря 2019
13:48
14-летняя девка уже прекрасно знает, откуда берутся дети. Так что если она идет с незнакомыми ребятами в баню, где раздевается, пьет водку и спокойно позволяет себя трахнуть, даже не крича и не зовя на помощь- то она сама этого хотела,и судя по смелости и раскованности поведения, это у нее далеко не первый такой "поход".Так что пусть ни она, ни ее папаша не плачут, что их "изнасиловали".
Горожанин
3
22 декабря 2019
13:53
cyчка не захочет - кобель не вскочит
Горожанин
0
22 декабря 2019
14:18
Водку в неё вливались насильно?
Горожанин
0
22 декабря 2019
14:21
Сама пошла, всё было по согласию. Ну а чужестранцев никто не найдет. Так что +1 шлюшка, известная на весь город.
Кот
0
22 декабря 2019
14:24
В любом случает по закону возраст согласия с 18 лет, так что она считается недееспособной и всю ответственность несет тычтынбек!
Горожанин
0
22 декабря 2019
14:25
Все начинается в семье.В семье её учили ходить в баню с пришлыми???
Petr
0
22 декабря 2019
14:40
Возраст согласия в России с 16 лет, а не с 18. И совращение лица, не достигшего возраста согласия- совсем не та же статья, что изнасилование лица, не достигшего возраста согласия. И уголовная ответственность разная. Так что если парень будет давить на то, что все было добровольно- а это доказать очень просто- и что девица сказала, что ей 16 лет, то у него есть шансы отделаться условным сроком.То, что второго парня отпустили, доказывает, что с версией "изнасилования" у следствия не все гладко.
В ответ на комментарий пользователя
В любом случает по закону возраст согласия с 18 лет, так что она считается недееспособной и всю ответственность несет тычтынбек!
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Кентервийское Привидение
0
22 декабря 2019
14:48
А где в Казане обсщественые бани?Одни сауны дорогие.

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