Соцсети: в общественной бане в Казани изнасиловали 14-летнюю девочку

14 декабря в одной из общественных бань Кировского района Казани изнасиловали 14-летнюю девочку. О шокирующем инциденте рассказал отец школьницы в социальных сетях. По его словам, предполагаемый насильник – представитель ближнего зарубежья.

«Мою дочь с этими людьми познакомила ее подружка, перед этим они купили 1,5 литра водки и напоили девочек. Узнал я обо всем от руководителя танцев, куда моя дочь ходит, а ей рассказала подружка дочери, которая тоже туда ходит, с которой та поделилась об изнасиловании, и я сразу взял дочку и мы пошли в полицию писать заявление. Сейчас подозреваемый задержан, второго отпустили, сейчас идёт следствие», - мужчина также заявляет, что адвокат подозреваемого предлагал ему деньги, чтобы замять дело.

Мужчина недоумевает, как администрация бани могла пропустить несовершеннолетних – «по ним прям видно, что это дети», «Или погоня за выгодой затмевает разум, или сотрудники ваши все слепые, кто продаёт билеты, кто впускает, выпускает, проверьте всем тогда зрение. Экспертиза подтвердила, что она была еще девочка... Надеюсь преступнику дадут по максимуму».

Отец пострадавшей также обратился к горожанам за советом – мужчина ищет реабилитационные центры, где с девочкой могут поработать психологи. Он также прикрепил к посту фото уведомления о приеме его заявления.

Официальных подтверждений в правоохранительных органах пока получить не удалось.