В казанском хосписе кошка неделю не заходит к другим детям после смерти любимой пациентки

В казанском хосписе кошка по кличке Мася неделю отказывается заходить в другие палаты после смерти любимой пациентки Лейсан Сейтназаровой.

«Очень скучает по тебе Кошка, наш хвостатый психолог, ведь она год была с тобой в одной палате, забыв свои кошачьи дела. Смотрит теперь на твою пустую кровать и говорит с тобой на вашем небесном языке», - говорится в трогательном послании хосписа, посвященном памяти Лейсан.

В учреждении рассказали, что они пробуют подобрать кошке новый объект заботы, но она с момента смерти Лейсан не зашла ни в одну другую палату.

Лейсан не стало 6 декабря, ей было всего 21, 12 лет она боролась с опухолью мозга. «Это та девушка, которую все мы звали Ангел. Это к ней приезжал Димаш Кудайберген. Это для неё программа Андрея Малахова привозила в наш хоспис настоящего тигрёнка. И это ей вы писали тысячи слов поддержки!»

В хосписе говорят, что только сейчас начинают осознавать, что Лейсан больше нет. «Мы думаем, что она просто вернулась к себе домой — туда, где живут Ангелы, сидит себе сейчас на облачке и планирует свои добрые небесные дела».

«Лейсан, мы очень скучаем по тебе, ведь знали тебя больше 10 лет. Ты стала подопечной Фонда совсем ребёнком, и впервые увидев дядю Володю (Владимира Вавилова - основателя Фонда), сразу твёрдо сказала: «Моя мама будет помогать Вам, когда я умру». Лейсан, откуда ты ещё тогда всё знала? Мы вместе боролись с твоей болезнью и почти победили, но вырвали только десять лет твоей юной жизни».

В хосписе говорят, что Лейсан всегда запрещала себя жалеть, всегда улыбалась и до последнего дня говорила «Я вас люблю». А когда сил говорить не осталась, рисовала в воздухе пальчиком сердце.

«Лейсан, наша девочка, мы теперь знаем, что ты не зря была с нами, ты выполняла свою высшую миссию: научила нас любить, мечтать, дала пример, как достойно держать удары судьбы. Мы, давно работавшие в хосписе, не видели ни у кого такого мужества и оптимизма. А ведь тебе было всего 20, и ты просила обсуждать твой диагноз при тебе, и мы ничего от тебя не скрывали».

На «небосклоне» хосписа появилась новая звезда с именем Лейсан. Весной родители девушки посадят на территории дерево в память о дочери.