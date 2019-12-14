Диво дивное: в переходе на Баумана в Казани впервые за 20 лет обновляют пол

В подземном пешеходном переходе на улице Баумана в Казани рабочие начали укладывать пол. Фото появились в социальных сетях. Вскоре здесь появится резиновое покрытие.

«Чудо чудное и диво дивное: в подземном переходе у «Кольца» наконец-то начали укладывать резиновое покрытие. Это чтобы люди больше не летели на пол из-за скользкого покрытия. Что мешало сделать это раньше — великая загадка», - пишут горожане.

Впрочем, как обычно есть и недовольные. «Посмотреть хотела бы кто стелит. Зачем столько пигмента. И на плитку ложить чья задумка дурдом». «Вы представляете когда он замёрзнет... Он как каток будет».