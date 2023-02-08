Заживо погребенные: число жертв в Турции переваливало за 7000 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 7108 человек. Уточненные данные на 8 февраля сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910", — говорится в заявлении ведомства.

В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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