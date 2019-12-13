Путин затруднился ответить на вопрос, что было самым важным для него в 2019 году

Владимир Путин затруднился ответить на вопрос журналистов, что было самым важным для него в уходящем 2019 году. Напомним, глава государства находится с рабочим визитом в Набережных Челнах, поездка приурочена к 50-летию «КамАЗа».

«Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много всего идет прямо с колес. Уходящий год был таким, трудовым. Надо его еще проанализировать, чтобы ответить на ваш вопрос», - цитирует Путина телеграм-канал «Пул N3».

Владимир Путин должен пообщаться с сотрудниками «КамАЗа», ознакомиться с новыми производственными линиями на заводе и выступить на митинге-концерте.