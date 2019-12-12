«Меня называли Ларой Крофт»: как живут казанцы с редкими именами

Порой родителям очень трудно выбрать имя для своего ребенка. Им приходится учитывать моду, мнение родственников, сочетаемость с отчеством и фамилией. В Татарстане нередки смешанные браки, поэтому список подходящих имен сокращается, так как имя ребенка должно быть нейтральным, должно удовлетворить родственников с обеих сторон.

Родители часто выбирают редкие имена для своих детей, аргументируя свой выбор так:

"Мой ребенок один такой, пусть и имя у него будет особенное, выделяющееся".

В материале ProKazan.ru вы найдете список самых популярных имен, которые давали казанцы своим детям в уходящем году, топ самых редких имен за 2019-ый, истории казанских обладателей необычных имен, мнение психолога о роли имени в жизни ребенка.

Конец года — время подводить итоги, составлять топы.

В топ самых популярных имен в Казани за 2019 год вошли: Амир, Тимур, Карим, Амина, Ясмина и София.

Отметим самые необычные имена, данные казанскими родителями своим детям в этом году: Миэлла, Мартин, Алексия, Муслим, Вениамин, Асаф, Райхан, Евангелина, Рабия, Айсель, Цветана, Юстина, Эрик, Северина, Стефан, Савва, Мира, Рузаль.

Гораздо чаще необычные имена дают младенцам в Москве. Например, в этом году, как сообщает Газета.ru, на свет появились Евфросинья, Феофания, Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с обладателями необычных имен из Казани и выяснил, как в детстве их дразнили одноклассники, кто выбрал для них редкие имена и как это повлияло на их жизни.

Истории казанцев с редкими именами

Иллария: "Дала имя мама. Искала по значению имён. Означает "весёлая". Друзья называют Илюшей, Илюшкой, иногда Плюшкой. В детстве одноклассники называли Ларой Крофт, а я не знала, кто это, думала, что чудовище какое-то, и из - за этого дралась с мальчишками. Мне имя нравится, характер у меня соответствующий. А люди удивляются и спрашивают, откуда у меня такое имя. Наверное, все - таки оно редкое".

Диляфруз: "Имя Диляфруз мне дал дедушка в мечети, потому что имя Диана, данное мне родителями при рождении, не татарское. Из друзей моих мало кто знал про существование второго имени Диляфруз. Означает оно "нежная, душевная ликующая, торжествующая". В паспорте записано — Диана".

Аэлита: "В старших классах моя мама случайно увидела книгу, в которой говорилось о таинственной девушке-инопланетянке. Аэлита - имя главной героини повести А.Толстого, в переводе с придуманного автором марсианского означает "видимый в последний раз свет звезды". Маме имя очень понравилось, и решили назвать меня так. А вообще, если смотреть перевод, от греческого аэрос (αέρας) - "воздух" и литос (λίθος) - "камень". Уменьшительно-ласкательно — Литочка. Клички мне не давали. Когда говорю свое имя, переспрашивают, порой по слогам приходится говорить. Иногда, чтобы легче было воспринимать на слух, говорю: "Как "элита", только спереди еще буковка "А". Помню, педагог в академии иногда говорил "Элита" и добавлял в конце "Татарстана". Имя свое нравится, необычное. Тем более для художника имя очень подходящее".

Власта: "Имя дала мне мама, так как в детстве очень полюбила диафильм под названием "Мороз и морозики", где и была героиня - девочка Власта. Поэтому уже с детства она знала, как назовёт свою дочку. О значении имени я узнала уже будучи в подростковом возрасте, в переводе с чешского оно означает "милая, домашняя". Клички были, наверное, только в начальной школе: Власта-паста или Власточка-ласточка. Люди часто удивляются и переспрашивают, когда слышат мое имя, но всегда только делают комплименты о моем необычном имени".

Рузина: "Назвали меня Рузиной родители. Так совпало, что имена родителей начинаются на "Р", они искали имя на эту же букву. Лет в 16, я узнала, что мое имя с персидского переводится как "повседневно нужная, необходимая". Сложно было жить с именем, начиная с детсада, мое имя не запоминали, коверкали, всегда было много прозвищ, а когда появилась кукуруза "Рузик"... Было тяжело. Примерно лет в 15 я придумала сама себе сокращенную форму имени — Руна. Лет до 23 представлялась только так. Жизнь моя круто изменилась. Имя быстро запоминалось, хорошо подходило мне, по мнению окружающих. Даже старые знакомые и родственники стали называть меня так. Сейчас я уже проще к этому отношусь, представляюсь полным именем, не запомнили имя-ваша проблема, будете коверкать мое-придумаю и вам смешную версию вашего имени".

Алесса: "При рождении мне дали другое имя. Поменяла, потому что хочу со своим именем жить. Среди друзей-знакомых поменяла на это имя в 14 лет, в документах только в 20. Я никогда не ассоциировала себя с тем именем, которое мне дали при рождении, в детстве придумывала себе другие имена, знакомясь с детьми и взрослыми. Да и всегда было сложно отзываться на это имя. Я перебрала много имён, а это "легло", как-то отвечает внутренним архетипам и нравится по звучанию. Алесса - древнегальское имя, связанное со сражениями Галлов и Римской империи. Люди реагируют на него по-разному. Кто-то начинает называть меня Алисой или Олесей и начинает мне доказывать, что это я ошибаюсь. Кто-то в таком же случае извиняется и несколько раз повторяет мое, чтобы больше не путаться. Чаще всего говорят: "Какое красивое имя!"

Николетта: "Я уже слышала о существовании нескольких Николетт в Казани, так что уже не считаю имя таким уж редким. Это имя очень популярно в Греции, откуда родом моя прабабушка Нателла-Анатолия. Родители ждали мальчика и хотели назвать его Николаем. Когда я сделала всем сюрприз, первой очухалась прабабушка, предложив женскую версию имени Николай - Николетта. Значение у них одинаковое - "победитель народов". Домашнее сокращение — Ника. Самое обидное прозвище — Никотлета. Вот какие мне клички отец давал - это вообще жесть! Сама я потратила уйму времени, пытаясь приучить друзей звать меня Найк. Почему-то в детстве мне это казалось очень крутым. Ныне же мои друзья называют меня: Никки, Никулька, Ник-Ник. Я уже давно привыкла к переспрашиванию и последующим комплиментам. А еще это в 80% случаев начало беседы с таксистом! Над именами детей собираюсь проводить обширнейшую работу. Если не понравится имя - в 14 лет паспорт им в руки!"

Что говорит психолог?

"Думаю, что имя, которое мы получаем, буквально повлиять на то, как сложится жизнь не может. Однако определенное влияние оно все же оказывает. Например, детское сообщество с большим трудом воспринимает какие-либо отличия, в связи с чем дети могут смеяться, дразнить и даже быть весьма враждебными к этим отличиям. Поэтому, наделяя ребенка особенно выделяющим именем, и что более очевидно, именем, которое легко можно шуточно исказить, родитель как бы закладывает неизбежные ситуации, с которыми некоторым детям в силу характера справиться легко, а другие могут быть глубоко травмированы.

Стоит так же отметить, что правда существуют так называемые тяжелые, сильные, мягкие, нежные имена. Если придерживаться здравой критичности, то это весьма интересное наблюдение. Каждый ребенок рождается с определенным типом нервной системы, кто-то изначально более активный, кто-то более пассивный, кто-то имеет склонность к большей чувствительности, кто-то к меньшей и т.д. Ребенок, такой, какой он есть, нравится это или нет, но он прекрасен тем, что он именно такой. Например, если ребенок в целом более пассивный, больше погруженный в себя, избирательный в контакте, то его сложно представить с так называемым сильным именем. К таким именам, например, относится имя Тимур. Возможно, что это имя будет для него тяжелым, как бы давящим. Здорово, когда имя дополняет характер, позволяет поддерживать и развивать индивидуальность ребенка".