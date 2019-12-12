СМИ: В Татарстане арестован бывший и.о. управляющего ФСС

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали бывшего исполняющего обязанности управляющего Фонда социального страхования по Татарстану 34-летнего Камиля Фатыхова. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, мужчину доставили в следственный изолятор №1, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Фатыхова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в ФСС в особо крупном размере. Сообщается, что центральный аппарат Следственного комитета республики расследует поставку средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам.

Камиль Фатыхов занимал пост заместителя управляющего ФСС, в этом году несколько месяцев руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности, но недавно покинул ФСС.