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«Пара друзей принесли клопов домой»: казанцы рассказали о прелестях съемного жилья на Новый год

Cегодня, 19:33 115 3 Автор: prokazan.ru
Рейтинг самого дорогого съемного жилья в Казани

Что предлагает казанский рынок арендного жилья к новогодним праздникам? Сколько стоит снять самые дорогие апартаменты в Казани? Какие истории рассказывают местные арендодатели? Почему молодежь предпочитает снимать коттеджи на Новый год? Об этом – в материале ProKazan.ru.

По данным опроса ProKazan.ru, большинство жителей Казани будет встречать Новый 2020-ый год дома, но есть и те, кто планирует провести самую волшебную ночь года в съемном жилье.

 

 

Корреспондент ProKazan.ru заглянул на популярные онлайн-площадки для сдачи жилья в аренду и составил рейтинг самых дорогих квартир и коттеджей на новогоднюю ночь, пообщался с местными рантье и квартиросъемщиками.

Как известно, стоимость жилья на Новый год возрастает вдвое - втрое по сравнению с обычным временем. Тем, кто хочет найти хороший вариант подешевле, советуем бронировать квартиры и коттеджи заранее.

Cайт Airbnb.ru по запросу "квартиры в Казани на срок с 31 декабря по 2 января" выдает более 300 вариантов жилья. Booking.com предлагает по такому же запросу 423 варианта. Агрегатор Cian.ru на запрос "снять посуточно 1, 2-х комнатную квартиру в Казани" выдает 799 предложений. На Avito.ru по запросу "апартаменты посуточно" удалось найти 145 объявлений. Однако на двух последних сайтах не учитывается дата заезда — Новый год. 

Сайты Airbnb.ru и Booking.com из-за наличия огромного количества критериев поиска оказались наиболее удобными агрегаторами по поиску жилья на Новый год.

На сайте Booking.com начальная стоимость арендных квартир на новогоднюю ночь  — 3418 рублей за две ночи.

Самая дешевая квартира на сайте. Фото: Booking.com

Самые дешевые апартаменты на сайте Airbnb.ru обойдутся в 1 440 рублей за сутки и в 3 326 рублей за две праздничные ночи.

Самые дешевые апартаменты на сайте. Фото: Airbnb.ru

На данный момент на Avito сдаются комнаты стоимостью 300 рублей за сутки. Однако здесь подвох: в тексте объявления сказано "от 300 рублей - койка, 950 рублей — комната".

Самая бюджетная квартира на сайте. Фото: Avito.ru

На Cian.ru цены начинаются от 1000 рублей за сутки.

Самое роскошное предложение для празднования Нового года нашлось на сайте Airbnb. Хозяйка виллы в районе проспекта Победы запрашивает 200 000 рублей за сутки. Две ночи в уникальном доме в черте города с учетом стоимости услуг сайта обойдутся уже в 461 920 рублей.

В указанную стоимость также включено обслуживание официантами, барменом, поварами и собственным шашлычником.

Самое дорогое предложение на сайте. Фото: Airbnb.ru

На сайте Booking.com самым дорогим предложением оказалась небольшая квартира в центре Казани. Стоимость аренды апартаментов с одной спальней на Бутлерова за две праздничные ночи составит 255 198 рублей.

Самая дорогая квартира на сайте. Фото: Booking.com

Сайт Cian.ru предлагает двухкомнатную квартиру в Ново-Савиновском районе Казани за 70 000 рублей в сутки. В тексте объявления указан интересный бонус: "Для вашего удобства можем предоставить для передвижения машину с личным водителем (на доп. условиях)".

Самое дорогостоящее предложение на сайте. Фото: Cian.ru

На сайте Avito.ru самым дорогим оказалось предложение снять квартиру в центре города посуточно за 5 100 рублей.

Самое дорогое предложение сайта. Фото: Avito.ru

Что говорят рантье?

Рантье (от французского rente — рента) — человек, живущий за счет денежных сумм, которые он получает от арендаторов своей недвижимости. Кроме того, рантье — это люди, которые живут за счёт нетрудовых доходов, получаемых с капитала, например, на проценты от вкладов, доходы от вложений в ценные бумаги, землю, бизнес и т.д.

Арендодатель Марина рассказала о нерадивых квартиросъемщиках, с которыми ей приходилось сталкиваться:

"Я сдаю две квартиры, но только на длительный срок. Попадаются такие кадры! Один раз сломали мне новый холодильник. Резинку оторвали. После себя ничего не убирают. Тихий ужас. Сейчас очень внимательно подбираю клиентов".

"У нас был такой случай, когда квартиросъемщики разбили унитаз. За свой счет новый поставили", - анонимно пожаловалась жительница Казани.

"Не знаю, как так вообще себя вести можно. Жить в разрухе. После них в доме отбитая эмаль ванны, разрисованные обои, под кроватями грязь и детские игрушки валяются, кухня вся в жире, вдобавок кот все зассал", - возмутился еще один казанский рантье.

Что говорят квартиросъемщики?

Молодой человек из Казани рассказал о клопах в съемных коттеджах и почему, несмотря на высокую стоимость и не всегда комфортные условия, они с друзьями все равно продолжают праздновать Новый год в съемном жилье:

Пара друзей принесли клопов домой

"Мы с друзьями раньше регулярно снимали дом на Новый год. Впечатлений полный спектр! Супер дорогие не снимали, старались уложиться в 40 000 на 2 ночи. Один раз, помню, попался дом с клопами. Я спал на своем матрасе, потому мне повезло. Но пара друзей принесли клопов домой. Они, вроде, сразу обнаружились и не прижились. Были и положительные случаи, помню, сняли в Царицыно всего за 30 000 на двое суток. Дом очень уютный оказался. Компания большая была, квартира бы не пережила такой сабантуй. Плюс у каждого были друзья со стороны, которых они хотели позвать с собой. Так что, по идее, преимущество только во вместительности и в изолированности. Так сказать, чтобы соседям не мешать. Плюс всегда есть любители бани, которым очень важно, чтобы она была в доме. Да и подавляющее большинство тогда еще с родителями жили, потому все хотели вырваться".

"Мы как-то снимали с одногруппниками дом на Новый год. Танцевали, пили, фотографировались, все, как у всех. В квартире столько человек бы не поместилось. А тут все в комфорте", - поведал казанский студент.

Своей романтической историей поделилась молодая девушка из Казани:

"Мы с молодым человеком в первый год знакомства решили снять красивую квартиру на Новый год в районе Ипподромной. Сняли прекрасные апартаменты. С огромной ванной комнатой и современной кухней. Из окна наблюдали все городские салюты. Ели салатики, танцевали под любимую музыку. И все это вдвоем. Аренда обошлась в 5000 рублей за сутки. Не домик в Альпах, конечно, но тоже уютно и романтично".

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комментарии

Русский обыватель
0
09 декабря 2019
19:54
Ищу друзей для встречи нового года! Привлекательность, красивое телосложение и свободные взгляды на секс обязательны!
Горожанин
0
09 декабря 2019
20:17
Какие то заголовки , сразу Ага с Димасом тут , как тут. Как будто это они клопов принесли .
Горожанин
0
09 декабря 2019
20:55
Пусть клопы СПИДозные жалят их отряд ,
Котиком обоссаны-- кутят все подряд.

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12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
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В России могут запретить детское шампанское
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Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей